Emma ricorda Michele Merlo ad un anno dalla sua morte

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 giugno 2022) Esattamente unfaMarrone durante il suo concerto a l’Arena di Verona mandò un messaggio all’amicoche lottava tra la vita e la: “Quella di oggi è una serata davvero speciale. Devo ringraziare davvero tutti voi per l’amore che mi avete dato. Grazie per questi dieci anni insieme meravigliosi vi porto nel cuore, nella parte migliore di me. Stasera c’è una persona in particolare nel mio cuore. Ed è a lui che dedico questo concerto e il vostro calore. Forza Miky dai, forza ca**o“. Graziepic.twitter.com/IBnjM2lILd — ??????? (@vane 96) June 6, 2021 La dedica diMarrone. Il cantante veneto poche ore dopo si è spento e a distanza di unoggi...