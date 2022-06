WWE: Riddle e Nakamura ci provano subito, ma gli Usos con un piccolo aiuto di Zayn mantengono (Di sabato 4 giugno 2022) Riddle e Nakamura hanno una gran voglia di rivalsa nei confronti degli Usos, rimasti “orfani” dei propri compagni di tag hanno unito le forze per ottenere vendetta e dopo aver vinto per squalifica il contendership match di lunedì a Raw, hanno provato a sfruttare subito l’occasione stanotte. Nel main event di SmackDown gli Usos hanno quindi difeso per la prima volta gli Undisputed Tag Team Titles. Sami al mixer Riddle e Nakamura sono partiti a razzo, sorprendendo gli Usos che ci hanno messo un po’ prima di rispondere. Verso metà match Nakamura ha dovuto abbandonare la contesa, dopo una Kinshasa a vuoto fuori ring ha sbattuto il ginocchio contro i gradoni e Jimmy e Jey poco dopo hanno infierito su quel ginocchio costringendo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 giugno 2022)hanno una gran voglia di rivalsa nei confronti degli, rimasti “orfani” dei propri compagni di tag hanno unito le forze per ottenere vendetta e dopo aver vinto per squalifica il contendership match di lunedì a Raw, hanno provato a sfruttarel’occasione stanotte. Nel main event di SmackDown glihanno quindi difeso per la prima volta gli Undisputed Tag Team Titles. Sami al mixersono partiti a razzo, sorprendendo gliche ci hanno messo un po’ prima di rispondere. Verso metà matchha dovuto abbandonare la contesa, dopo una Kinshasa a vuoto fuori ring ha sbattuto il ginocchio contro i gradoni e Jimmy e Jey poco dopo hanno infierito su quel ginocchio costringendo ...

