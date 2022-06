Vittoria | uccise con suv due cuginetti | va ai domiciliari

(Di sabato 4 giugno 2022)– Va aiRosario Greco, il vittoriese condannato per omicidio stradale per l’uccisione dei dueAlessio e Simone D’Antonio, morti l’11 luglio 2019.Greco, già da tre giorni, ha lasciato il carcere e si trova agli arrestinella sua abitazione di.“Siamo arrabbiati e delusi, questa è una giustizia ingiusta – dice Alessandro D’Antonio – padre del piccolo Alessio. Non riusciamo a capire quale motivazione possa aver trovato il giudice per concedere i”. La Cassazione a marzo ha annullato la sentenza d’appello con la quale Greco era stato condannato a 9 anni. Il processo dovrà dunque essere ricelebrato. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Omicidio stradale: ai domiciliari l'uomo chedue cuginetti tre anni fa Greco, già da tre giorni, ha lasciato il carcere e si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di. in ...... figlio di Elio conosciuto come il "re" degli imballaggi del mercato di, finito in passato ... L'uomo fu arrestato poco dopo quel drammatico incidente chesul colpo Alessio, 11 anni, ...Alessio D'Antonio avrebbe compiuto 12 qualche giorno fa. Alessio e suo cugino Simone D'Antonio sono stati uccisi da un'auto pirata l'11 luglio 2019 a Vittoria, in provincia di ...Si chiama “ingiustizia”, non giustizia». È l’amaro sfogo di Alessandro e Tony D’Antonio, i padri dei cuginetti Alessio e Simone, travolti e uccisi, l’11 luglio del 2019 a Vittoria nel Ragusano. «A ...