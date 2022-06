Al via il day time estivo di Rai 1: tutto quello che vedremo al mattino dal 6 giugno 2022 (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo i saluti arrivati al venerdì, ne arriveranno altri oggi e altri domani su Rai 1 ( chiuderanno ad esempio anche L’eredità e I soliti ignoti, due dei programmi tra i più visti della rete). E dal 6 giugno si cambia tutto. Da lunedì infatti inizia il day time estivo di Rai 1. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, il mese di giugno era stato caratterizzato dalla classica programmazione autunnale che, per esigenze di rete, si era protratta. Ma quest’anno, in cui vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel, la normalità è anche nei palinsesti televisivi che sanno d’estate, di musica, di leggerezza, di mare. E allora vediamo che cosa ci aspetta su Rai 1 a partire da lunedì con tutte le proposte della rete dal 6 giugno 2022. TG1 Mattina la nuova proposta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo i saluti arrivati al venerdì, ne arriveranno altri oggi e altri domani su Rai 1 ( chiuderanno ad esempio anche L’eredità e I soliti ignoti, due dei programmi tra i più visti della rete). E dal 6si cambia. Da lunedì infatti inizia il daydi Rai 1. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, il mese diera stato caratterizzato dalla classica programmazione autunnale che, per esigenze di rete, si era protratta. Ma quest’anno, in cui vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel, la normalità è anche nei palinsesti televisivi che sanno d’estate, di musica, di leggerezza, di mare. E allora vediamo che cosa ci aspetta su Rai 1 a partire da lunedì con tutte le proposte della rete dal 6. TG1 Mattina la nuova proposta ...

