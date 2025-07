Macché soldi in più Prima viene la salute

In un settore in fermento come quello delle consegne a domicilio, le proposte per migliorare le condizioni dei rider non mancano. Recentemente, si parla di incentivi nelle ore più calde, una strategia criticata da molti come "sempre la solita logica". Simone Di Giulio, fondatore di Robin Food, mette in discussione questa filosofia: perché non pensare a soluzioni più etiche e sostenibili? Che ne pensate?

Più soldi ai rider se lavorano nelle ore più calde. Sarebbe questa la strategia, segnalata dai sindacati, di Glovo per garantire le consegne anche a 40 gradi. "Sempre la solita logica". Chi parla è Simone Di Giulio, 38enne (in foto), tra i fondatori della piattaforma di delivery fiorentina Robin food, dal nome del noto eroe popolare di Nottingham, nata nel 2021 come alternativa etica e sostenibile nel settore delle consegne a domicilio. Che ne pensa di questi bonus? "Lo fanno anche nel periodo delle piogge, per convincere i rider a fare le consegne. Io, quando ero dipendente, non mi facevo nessun problema a dire di no, anche davanti agli incentivi, ma c'è chi non può permetterselo".

