Blackout a Bergamo per ondata di caldo eccezionale | previsti indennizzi in bolletta

Dopo il blackout che ha paralizzato Bergamo, la città si impegna a ripristinare la normalità e rafforzare le infrastrutture. Con l’ondata di caldo eccezionale, sono previsti anche indennizzi in bolletta per alleviare i disagi dei cittadini. Il vertice tra Comune, Prefettura ed e-distribuzione ha delineato strategie e investimenti chiave, mentre Bergamo guarda avanti, determinata a prevenire future emergenze e garantire un servizio più affidabile a tutti.

Bergamo. Dopo i disagi dovuti al blackout che martedì 1° luglio ha paralizzato il centro della città, Bergamo cerca di tornare alla normalità. E si lavora su più fronti come è emerso dal vertice che si è svolto nella mattina di mercoledì 2 luglio in Prefettura tra Comune, Prefetto ed e-distribuzione per fare il punto sulla situazione e gli investimenti per la rete. Durante l’incontro, il responsabile dell’Unità territoriale di Bergamo di e-distribuzione Simone Segna ha spiegato come il disservizio sia stato una diretta conseguenza dell’ ondata di caldo eccezionale, che ha portato le condizioni operative dei componenti della rete e la loro capacità di dissipare il calore oltre i limiti progettuali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Blackout a Bergamo per ondata di caldo eccezionale: previsti indennizzi in bolletta

In questa notizia si parla di: bergamo - blackout - ondata - caldo

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

Blackout da Firenze a Bergamo, prime vittime del caldo e pronto soccorso presi d'assalto. Ma c'è un altro rischio in arrivo nel fine settimana, ecco quale Vai su X

A Milano continua a fare caldo: secondo le previsioni del bollettino giornaliero del ministero della Salute, l'ondata di calore proseguirà almeno fino a venerdì 4 giugno. Nell’ultimo mese le notti tropicali a Milano sono state 27 su 30 ma ci sono alcune zone della Vai su Facebook

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Due morti in spiaggia in Sardegna - Ancona: concerto di Ultimo, lievi malori per caldo; Blackout a Bergamo per ondata di caldo eccezionale: previsti indennizzi in bolletta; Ondata di caldo, giovedì bollino rosso in 18 città. Firmato protocollo lavoratori.

Caldo, è allerta. Le Regioni: stop al lavoro all’aperto. Blackout a Firenze e Bergamo. Chiude la Tour Eiffel - Un caldo senza fine, con temperature record che mettono a dura prova, mietono vittime e spingono a prendere misure urgenti, come le ordinanze che tutelano i lavoratori all’aperto che ... Lo riporta ilmessaggero.it

Blackout a Bergamo e a Firenze: senza elettricità a causa del caldo - Il caldo intenso sta continuando a creare disagi, tanto da causare blackout in città come Bergamo e Firenze. Come scrive dailynews24.it