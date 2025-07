Alla riscoperta dei frutti dei nostri nonni

Immergetevi in un viaggio tra storia, sapori autentici e tradizione con 'Mangiando una storia', l'evento che celebra i frutti dei nostri nonni. Nei territori di Reggio Emilia, dal 7 all’11 luglio, riscopriremo i meloni antichi e altri tesori estivi coltivati con metodi biologici e biodinamici, accompagnati da chef di fama. Un’occasione unica per valorizzare la nostra cultura gastronomica e mantenere vive queste preziose varietà . Non mancate!

Cinque giorni alla riscoperta degli antichi meloni reggiani, presidio Slow Food, nei territori della nostra provincia. Dal 7 all’11 luglio, tra Calerno, Reggio, Quattro Castella e Montecchio, l’iniziativa ‘Mangiando una storia’ esplorerà la tradizione dei frutti estivi prodotti localmente con l’agricoltura biologica e biodinamica, la cultura e il cibo di qualità . Ci saranno anche grandi chef che interpreteranno le varietà con ricette originali, dall’antipasto al dolce. Ideata da Catia Frignani, titolare insieme al marito Paolo Morini dell’azienda agricola biodinamica Camurein di Calerno, l’iniziativa è un’ode ai frutti, alla stagionalità , alla loro salubrità e sapore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla riscoperta dei frutti dei nostri nonni

In questa notizia si parla di: riscoperta - frutti - nostri - nonni

Il Parco di Levante torna a vivere. E lo fa con un’anima nuova, profonda, condivisa. Un luogo di comunità , intitolato ai nonni, a chi ci ha cresciuti con amore, a chi ci ha raccontato storie, trasmesso valori, custodito affetti. I nonni sono le nostre radici. D Vai su Facebook

Alla riscoperta dei frutti dei nostri nonni; La dieta mediterranea, quella autentica. Perché va riscoperta e come si mette in pratica; Corbezzoli, giuggiole, biricoccoli: alla scoperta dei frutti antichi.

Alla riscoperta dei frutti dei nostri nonni - Dal 7 luglio cinque appuntamenti per assaporare le antiche varietà di melone e il loro uso in cucina: dal gelato all’abbinamento al pesce ... Lo riporta msn.com

Frutti dimenticati: 10 tesori della tradizione italiana da riscoprire - In passato facevano parte della vita quotidiana delle nostre nonne, parte integrante della loro cucina, ma ora rappresentano frutti quasi dimenticati. greenme.it scrive