gaza hamas apre alla tregua

Gaza, Hamas e Israele si avvicinano a un possibile cessate il fuoco, segnando un momento cruciale nel conflitto. Donald Trump, via social, ha annunciato un'intesa di 60 giorni per negoziare la pace, sottolineando che entrambe le parti devono fare un passo avanti. La determinazione degli attori coinvolti si fa più evidente, lasciando sperare in un futuro di dialogo e ricostruzione, ma resta ancora molto da decidere e da vedere se questa opportunità si trasformerà in un vero cambiamento.

Con un lapidario testo sul proprio social "Truth", Donald Trump ha informato Israele e Hamas che esiste adesso un testo relativo a un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza: "In quel lasso di tempo – ha affermato – lavoreremo assieme per mettere fine alla guerra". Secondo Trump Israele ha accolto quelle condizioni, mentre Hamas farebbe bene a fare altrettanto "perché non riceverà proposte migliori". Sullo sfondo traspare la determinazione degli Stati Uniti a ricorrere anche a metodi coercitivi pur di raggiungere i propri obiettivi. Un annuncio formale sulla tregua potrebbe giungere lunedì, quando Netanyahu sarà di nuovo ospite alla Casa Bianca.

