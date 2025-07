Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi | orari precisi dove vederli in tv canali streaming

L’emozione di Wimbledon 2025 si accende con la presenza di nove azzurri sul campo! Oggi, giovedì 3 luglio, scena a 74 incontri imperdibili tra singolare e doppio, con big come Jannik Sinner pronto a sfidare Vukic. Vuoi seguire ogni scambio? Ecco orari, canali tv e streaming per vivere al massimo questa spettacolare giornata. Non perdere neanche un punto: il tennis italiano è in prima fila!

Oggi, giovedì 3 luglio, si completeranno il secondo turno dei main draw di singolare ed il primo dei tabelloni di doppio (maschile e femminile) di Wimbledon 2025: in programma ben 74 incontri (dei quali 4 interrotti ieri e 6 rinviati ancora prima dell’inizio ), che vedranno protagonisti ben nove azzurri. Nel singolare maschile il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, mentre dovrà completare le proprie fatiche, interrotte ieri a causa dell’oscurità, Luciano Darderi, avanti di due set contro il britannico Arthur Fery. Scenderanno in campo anche il numero 22, Flavio Cobolli, che affronterà il britannico Jack Pinnington Jones, e Lorenzo Sonego, che se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

In questa notizia si parla di: wimbledon - italiani - campo - orari

Wimbledon 2025, il programma di oggi: da Sinner a Musetti, dove vedere gli italiani - Wimbledon 2025 entra nel vivo con emozionanti sfide italiane! Oggi, martedì 1 luglio, i nostri talenti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo per darci grandi soddisfazioni.

> Wimbledon 2025, gli italiani in campo oggi mercoledì 2 luglio: programma e orari tv http://dlvr.it/TLgdGc > Leggi su QS ! Vai su X

Scopri tutti gli orari dei match degli italiani in campo lunedì 23 giugno tra le qualificazioni di Wimbledon e il torneo di Eastbourne ? https://buff.ly/vdLQFjv Vai su Facebook

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 2 luglio · Tennis ATP e WTA; Wimbledon 2025: programma e orari tv degli italiani in campo oggi, giovedì 3 luglio.

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari - Inizia il secondo turno a Wimbledon: tra gli italiani rimasti in corsa scendono in campo Bellucci, che affronta Lehecka, e Darderi, impegnato contro Fery. Scrive sport.sky.it

Wimbledon 2025: programma e orari tv degli italiani in campo oggi, giovedì 3 luglio - Sinner al secondo turno contro Vukic, ma anche Bronzetti, Cobolli, Sonego e Cocciaretto al All England Club di Wimbledon. Come scrive msn.com