Graduatorie GPS scade oggi 3 luglio scioglimento riserva per elenco aggiuntivo prima fascia valido per supplenze ed eventuale ruolo sostegno 2025 26

Oggi, 3 luglio, alle ore 23.59, si chiude una tappa fondamentale per i docenti interessati alle graduatorie GPS: la possibilità di sciogliere la riserva per l'elenco aggiuntivo prima fascia, valido per supplenze e ruolo sostegno 2025/26. Se hai presentato richiesta entro il 29 aprile e conseguito il titolo di specializzazione o abilitazione entro giugno, questa è la tua occasione per consolidare la posizione. Non perdere questa opportunità decisiva!

Scade oggi 3 luglio alle ore 23.59 la finestra per lo scioglimento della riserva per coloro che avevano presentato apposita istanza entro il 29 aprile 2025 e hanno conseguito il titolo di specializzazione o abilitazione entro il 30 giugno 2025.

