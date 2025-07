Odissea traffico Riaperture Bretella pronta la rampa est Ora tocca all’uscita

La riapertura della rampa est sulla Bretella segna un importante passo avanti per il traffico del quartiere Pedagna. Dopo mesi di rallentamenti e imprevisti, le nuove infrastrutture promettono di alleggerire la viabilità e ridurre i tempi di viaggio, offrendo agli automobilisti un percorso più fluido e sicuro. È il momento di sfruttare questa opportunità e godere di un traffico più scorrevole in zona Nord.

Aperta nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di un’altra giornata di lavori conclusa con un improvviso acquazzone, la rampa Est (lato campi sportivi) per l’accesso alla Bretella. A partire da questa mattina, quindi, la viabilità del quartiere Pedagna è destinata a migliorare sensibilmente. E i rallentamenti che hanno accompagnato negli ultimi mesi gli automobilisti in transito verso la zona Nord della città , andati avanti più del previsto, a diventare presto un brutto ricordo. Ancora qualche giorno di disagi, invece, per chi dalla Bretella deve uscire in direzione Sud. La rampa Ovest, per lasciare l’asse attrezzato e imboccare la rotonda tra via Salvo D’Acquisto e via Respighi, sarà riaperta solo giovedì 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it