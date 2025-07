Roadshow di Banco Bpm I top manager incontrano le aziende del territorio

LUCCA Parole di incoraggiamento e ottimismo in un momento di forti cambiamenti economico-politici. Sono quelle che arrivano dal condirettore generale Cbo Banco Bpm Domenico De Angelis, a Lucca per la nuova tappa del ’Roadshow 2025’, il tour dedicato alle piccole e medie imprese nei territori dove la Banca può vantare una presenza storica. "Non potevamo mancare in una provincia dove abbiamo quote di mercato importantissime e una storia veramente molto forte di radicamento - ha spiegato -. E’ qui infatti che è nata una delle banche che fondano Banco Bpm - la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - è qui che abbiamo punte di mercato molto significative, è qui che ci sentiamo in dovere di dire che ci siamo, ci saremo e che non ci faremo condizionare dal contesto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Roadshow di Banco Bpm. I top manager incontrano le aziende del territorio

