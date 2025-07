Fenomeni figli dell’umidità | Sarà un refrigerio breve Meno caldo? Da lunedì

L'estate fiorentina si mostra imprevedibile e imprevedibile, tra sbalzi di temperatura e fenomeni improvvisi. Dai raggi infuocati del sole alle folate di vento che scuotono la città, Firenze vive un vero e proprio spettacolo meteorologico. Questi eventi ci ricordano quanto sia importante comprendere il clima e le sue stranezze. Con l’esperto Gaetano Genovese, esploriamo le cause di questa estate fuori dagli schemi...

Dal sole feroce al cielo nero pece in un pugno di minuti. Poi quelle folate di vento che hanno scombussolato l’altoforno fiorentino, una placca immobile da settimane rovente di giorno e lattiginosa di notte, squarciandogli la pelle d’improvviso. Intorno alle 16 Firenze ha vissuto in prima linea e in serie tutte le bizze di un’estate strampalata. Ci aiuta a capire qualcosa in più Gaetano Genovese, meteorologo e responsabile degli eventi scientifici per 3B Meteo. Qui a Firenze è successo qualcosa di incredibile. Alle 15 la stazione meteo orto botanico segnava 38,9 gradi, neanche tre ore dopo la colonnina di mercurio era scesa a 23,1. 🔗 Leggi su Lanazione.it