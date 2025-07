Un’opera in memoria di Nicolò

Una volta scoperta la sua diagnosi, Nicolò ha affrontato ogni giorno con coraggio e determinazione, ispirando tutti coloro che lo hanno conosciuto. L'inaugurazione di “Nicolove” al Parco della Porada testimonia l'amore e il rispetto di una comunità unita nel ricordo di un giovane che, anche nella brevità della sua vita, ha lasciato un segno indelebile. La sua storia ci insegna che la forza interiore può illuminare anche i momenti più bui.

Grande folla al parco della Porada per l’inaugurazione di “ Nicolove ”, installazione artistica in ricordo di Nicolò Baseggio. Si tratta del giovane residente nel quartiere di Santa Valeria, scomparso ad appena 20 anni il 29 giugno 2024 a causa di un glioblastoma. Un tumore cerebrale, molto aggressivo, che ha vinto sul fisico ormai provato del giovane, ma non è stato capace di scalfire la sua voglia di vivere e la sua tenacia. Una volta scoperta la malattia Baseggio aveva concluso gli studi all’istituto Bassi, conseguendo il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, poi si era iscritto all’università. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it