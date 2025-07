Tuttosport – ufficiale l’arrivo dell’attaccante i dettagli

L’Atalanta fa sul serio: ufficiale l’arrivo di Kamaldeen Sulemana dal Southampton, un talento giovane e versatile pronto a infiammare la prossima stagione. Con esperienze in grandi campionati europei e già nel giro della nazionale, il suo trasferimento rappresenta un investimento strategico per rafforzare il reparto offensivo. Un colpo che promette emozioni e successi, segnando un nuovo capitolo nel cammino dei bergamaschi verso traguardi sempre più ambiziosi.

L' Atalanta piazza un nuovo innesto per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club bergamasco, sempre attento ai profili giovani e di prospettiva, ha ufficializzato l'acquisto di Kamaldeen Sulemana dal Southampton, il quale ha già maturato esperienze in alcuni dei principali campionati europei. Un profilo duttile, rapido e già nel giro della nazionale, che promette di aggiungere imprevedibilità e qualità all'organico a disposizione di Ivan Juric, tecnico che lo ha allenato proprio negli ultimi mesi in Premier League.

