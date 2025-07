The Comeback la serie che esce ogni 10 anni

“The Comeback” torna dopo un decennio, dimostrando che alcune storie meritano di essere riviste e rivalutate nel tempo. La serie, lanciata nel 2005 subito dopo “Friends”, ha saputo catturare il pubblico con il suo umorismo pungente e la satira della Hollywood’s fame e frivolezza, grazie a Lisa Kudrow nei panni di Valerie. Ora, con questa lunga attesa, ci chiediamo cosa abbia in serbo per noi questa attesissima nuova stagione.

Certe serie tv fanno giri immensi e poi ritornano. Nessuna però ha girato tanto quanto “The Comeback”, che va in onda una volta ogni dieci anni. L’esordio nel 2005, subito dopo la conclusione di “Friends”, per sfruttare la popolarità mondiale di Lisa Kudrow, interprete di Phoebe Buffay nell’iconica sitcom. L’idea alla base della comedy satirica era molto valida, infatti fu particolarmente apprezzata dalla critica: girava attorno a Valerie Cherish, un’attrice in cerca di fama che accetta di trasformare la sua vita in un reality show pur di fare carriera. Nonostante le ottime recensioni, “The Comeback” venne però cancellata dopo una sola stagione di tredici episodi a causa della scarsa considerazione da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - The Comeback, la serie che esce ogni 10 anni

