Lo stick solare? Serve anche a proteggere il cuoio capelluto

più delicate, come il cuoio capelluto. Per questa ragione, lo stick solare rappresenta un alleato indispensabile per una protezione completa e pratico, anche nelle zone più ostiche. Scopri come adottarlo al meglio per goderti l’estate in tutta sicurezza, senza rinunciare alla bellezza e alla salute della tua pelle e dei tuoi capelli.

L'estate è una stagione insidiosa. Per quanto si possano amare sole, mare e vita in vacanza, proteggersi – soprattutto dai raggi solari, ma non solo – è cruciale. È sufficiente sottovalutare una situazione meteorologica o applicare la crema solare in maniera approssimativa perché succeda il danno e ci si ritrova con una scottatura più o meno grave. Le zone più a rischio sono sempre quelle difficili da raggiungere, come la schiena, o quelle sottovalutate, come la testa. Anche se pensiamo che i capelli facciano da barriera, non è così. I raggi del sole infatti, sono responsabili anche di scottature sullo scalpo, motivo per cui è importante mettere i solari sul cuoio capelluto.

