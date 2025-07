Jannik Sinner al secondo turno di Wimbledon incontra Aleksandar Vukic ecco dove vederlo in diretta

Dopo un inizio combattuto, Jannik Sinner si prepara a sfidare Aleksandar Vukic nel secondo turno di Wimbledon. I tifosi italiani non vedono l'ora di seguire questa emozionante sfida in diretta, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel suo cammino nel prestigioso torneo. Scopri dove e come seguire l’evento e vivere ogni punto con intensità !

Sono stati giorni difficili a Wimbledon per molti top player. Jannik Sinner ha avuto la meglio sul connazionale Luca Nardi e oggi scende in campo per il secondo turno contro l'australiano Aleksandar Vukic. Anche Carlos Alcaraz, è ancora in gioco, dopo aver eliminato Fabio Fognini e Oliver Tarvet. Ma Tsitsipas, Medvedev, Zverev e Coco Gauff si sono inaspettatamente fermati al primo turno; anche Musetti, che è rimasto bloccato a lungo dopo l'infortunio del Roland Garros, è uscito subito per mano del georgiano Nikoloz Basilashvili: «In campo mi sentivo uno zombie», ha dichiarato.

Sinner-Nardi 6-4, 6-3, 6-0 diretta Wimbledon: Jannik chiude con un bagel e avanza al secondo turno Vai su Facebook

SINNER PASSA AL SECONDO TURNO Grande prova di Luca Nardi, che però è costretto a cedere al numero 1 del mondo in tre set. Ora Jannik affronterà Aleksandar Vukic #Tennis #Wimbledon #Sinner Vai su X

