Prima i blackout poi il nubifragio Il vento sradica gli alberi in città La temperatura crolla di 15 gradi

Immaginate un giorno in cui il sole cocente da 38 gradi si trasforma all’improvviso in un freddo glaciale, con un calo di 15 gradi, mentre alberi vengono sradicati dal vento e la città si spegne sotto blackout improvvisi. Un cambiamento climatico così repentino lascia tutti senza parole e mette in evidenza la fragilità delle nostre infrastrutture di fronte agli eventi estremi. È un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sulla nostra resilienza.

Se ieri un fiorentino qualunque – intorno all’ora di pranzo con colonnina di mercurio ancorata saldamente ai 38 gradi – avesse profetizzato una metà pomeriggio con la stessa crollata poco sopra i 20 probabilmente qualcuno avrebbe parlato di delirio da. colpo di calore. Insomma nel primo pomeriggio di ieri faceva un caldo infernale tanto che, come già avvenuto nella giornata di martedì, sono tornati i blackout che hanno portato i vigili del fuoco a intervenire, per liberare persone rimaste bloccate in ascensori per mancanza di energia elettrica nella zona di Piazza Brunelleschi, via San Gallo e via Mazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prima i blackout, poi il nubifragio. Il vento sradica gli alberi in città. La temperatura crolla di 15 gradi

