Bonmati così desideroso di giocare in spagnolo nonostante la malattia spaventosa

Aitana Bonmati, nonostante la grave malattia, è pronta a scendere in campo per l'Euro femminile 2025 con la passione di sempre. La sua determinazione e il desiderio di rappresentare la Spagna sono fonte di ispirazione, dimostrando che la forza di volontà può superare ogni ostacolo. La sua storia ci ricorda che il coraggio può riscrivere le sorti anche nelle sfide più dure.

2025-07-02 21:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Aitana Bonmati è “così desiderosa” di giocare nella partita di Euro 2025 femminile della Spagna nonostante sia stata dimessa dall’ospedale pochi giorni fa, secondo il capo allenatore Montse Tome. Bonmati ha ricevuto cure per la meningite virale dopo essere stato ricoverato in ospedale a Madrid alla fine di giugno, ma è stato dimesso domenica, pochi giorni prima dell’inizio del torneo, che è iniziato mercoledì. Il due volte centrocampista di Ballon D’Or vincente è una figura chiave nella squadra di Tome mentre mettono gli occhi su un altro trofeo internazionale dopo trionfo ai Mondiali del 2023, dove hanno battuto l’Inghilterra in finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com