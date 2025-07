Paura durante la finale dell' Isola dei Famosi | Loredana Cannata rimane impigliata sott' acqua nel corso della prova di apnea

Durante la finale dell’Isola dei Famosi, un momento di grande tensione ha messo in apprensione tutti. La coraggiosa Loredana Cannata è rimasta impigliata sott’acqua durante una prova di apnea, generando paura tra i presenti e gli spettatori a casa. Fortunatamente, l’intervento rapido della produzione ha evitato il peggio. Accompagnata a riva, Loredana ha rassicurato tutti, dimostrando ancora una volta il suo spirito forte e resiliente.

