Elogio della lentezza con Olona in bici

Lascia che la Valle Olona ti sveli i suoi segreti più autentici pedalando lentamente tra storia, natura e tradizione. La terza edizione di "L’Olona in bicicletta" invita a riscoprire il valore della lentezza come chiave per un’esperienza coinvolgente e sostenibile. In un mondo impaziente, prenditi il tempo di assaporare ogni angolo, ogni dettaglio: perché la vera bellezza si scopre con calma. E tu, sei pronto a partire?

La Valle Olona in bicicletta: sei escursioni gratuite tra storia, natura e lentezza. Un modo diverso, sostenibile e coinvolgente per scoprire i tesori storici, artistici e naturalistici della Valle Olona: torna con la sua terza edizione il programma di escursioni gratuite "L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta", promosso dal Parco Pineta in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale varesino. Il calendario si apre domenica 13 luglio con un’escursione nel Bosco del Rugareto. Il percorso di 15 chilometri, con partenza da Rescalda, si snoda lungo l’anello del bosco passando dalla Cascina Visconta, dalla Chiesa della Madonna della Neve e dal Castello Visconti-Castelbarco con annesso oratorio privato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elogio della lentezza con “Olona in bici“

