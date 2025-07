Tentazione Juve Comolli lo riporta in bianconero | scambio con Vlahovic

L'ultima indiscrezione di mercato scuote le stelle della Serie A: Comolli riporta Vlahovic in bianconero, in uno scambio che potrebbe rivoluzionare il futuro della Juventus. Dopo l'acquisizione di Jonathan David, la squadra di Tudor si prepara a sorprenderti ancora, con un colpo che tiene con il fiato sospeso gli appassionati. Scopriamo insieme tutte le novità e le strategie dietro questa mossa intrigante.

Le ultimissime sul futuro dell'attaccante serbo che potrebbe continuare a giocare in Spagna: il punto della situazione La Juventus di Igor Tudor ha finalmente il suo attaccante, Jonathan David, che si appresta a svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto c he lo legherà al suo nuovo club. (LaPresse) – Calciomercato.it Per i bianconeri, però, le operazioni in avanti non sono certamente finite. C'è, infatti, da capire se Kolo Muani rimarrà , ma soprattutto cosa ne sarà di Dusan Vlahovic. Siamo difronte ad un vero e proprio braccio di ferro, dove si fatica a comprendere chi avrà la meglio.