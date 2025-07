Fine vita destra divisa Gli azzurri si smarcano | dialogo con l’opposizione

Il dibattito sul fine vita si infiamma all’interno del centrodestra, con la maggioranza divisa e gli azzurri che si smarcano, aprendo uno spiraglio di confronto con le opposizioni. Dopo mesi di stallo, il testo di legge sul suicidio assistito si fa strada, ma la tensione tra chi vuole una regolamentazione più severa e chi spinge per la libertà di coscienza si fa sentire. La vera sfida sarà trovare un accordo condiviso, perché il futuro delle scelte di vite umane si gioca su questo delicato terreno...

La maggioranza si spacca sul " fine vita ". Dopo mesi di stallo il centrodestra ha scoperto le carte sul testo di legge che dovrà disciplinare l’accesso al suicidio assistito sulla base della sentenza della Corte costituzionale sul caso CappatoDj Fabo, ma Forza Italia annuncia: "Dialogo con le opposizioni per migliorare il ddl, poi libertà di coscienza". La maggioranza aveva presentato un testo sul quale pareva esserci convergenza, poi qualcosa ha convinto gli azzurri a smarcarsi da un ddl di fatto molto restrittivo rispetto a quanto proposto dalla Consulta. Il punto più controverso riguarda l’esclusione del Sistema sanitario nazionale dalle future procedure di suicidio assistito: "Il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Ssn non possono essere impiegati al fine della agevolazione del proposito di fine vita", si legge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net