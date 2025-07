Cantine e garage allagati Hera chiude il caso

Dopo l’ondata di allagamenti che ha colpito via Ugo Bassi e via Esperanto, la questione dei danni e delle spese di riparazione si fa più complessa. Hera ha chiuso ufficialmente il caso con la riparazione dell’acquedotto e la riapertura delle strade, ma il dibattito sulla gestione e sui risarcimenti per i condomini danneggiati è appena iniziato. Ora, si apre un nuovo capitolo nella tutela dei cittadini e nel confronto con le istituzioni.

Acquedotto riparato, strade riaperte, masserizie sgomberate. Ma non è una pratica chiusa quella dell’allagamento di cantine e garage di via Ugo Bassi e di via Esperanto, a seguito della rottura, la settimana scorsa, dell’importante conduttura idrica che Hera gestisce a Casalecchio. Si apre ora infatti il tema delicato delle spese di sgombero e di risarcimento. Se ne sono accorti i condomini che dopo essere stati danneggiati dalla massa di acqua che fra strade e seminterrati ha provocato danni alle auto, ai giardini, alle cantine e ai garage seminterrati, si sono rivolti sempre ad Hera per lo sgombero dei materiali irrecuperabili da avviare in discarica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantine e garage allagati, Hera chiude il caso

