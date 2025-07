L’appello del Comune | Chiediamo pazienza Cantieri non rinviabili Ci mettiamo la faccia

Fiorentini, la vostra città si trasforma per offrirvi un futuro migliore. La sindaca Sara Funaro e l’assessore Andrea Giorgio si rivolgono direttamente a voi per spiegare l’importanza dei cantieri in corso, sottolineando che, seppur necessari e non rinviabili, porteranno benefici duraturi. Comprendiamo le vostre esigenze, e per questo vi invitiamo a seguire i canali ufficiali per aggiornamenti e informazioni. La pazienza di oggi si tradurrà in un domani più vivibile e innovativo.

di Niccolò Gramigni FIRENZE "Fiorentini, siamo qui per spiegarvi l’importanza dei cantieri, per dirvi di usare i canali di comunicazione ufficiali come l’App IF, il sito del Comune e i social. Servirà pazienza, ma vogliamo spiegarvi i vantaggi che ci saranno una volta ultimate le opere. Siamo qui e ci mettiamo la faccia". La sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio, si rivolgono direttamente ai cittadini. Lo fanno all’inizio di luglio e non prima "perché ci sono cantieri già partiti, ma altri ne partiranno adesso e in questo periodo, anche grazie al fatto che le scuole sono chiuse, il traffico è ridotto fino al 35%". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’appello del Comune: "Chiediamo pazienza. Cantieri non rinviabili. Ci mettiamo la faccia"

