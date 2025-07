Torna il Festival La Versiliana Apre la prima nazionale di ‘Alberi’ con Giovanni Storti e Mancuso

Il 46° Festival della Versiliana torna a incantare con un cartellone straordinario, tra prime assolute, grandi nomi e un’offerta culturale diversificata. Con la direzione artistica di Marco Marchesi e la guida della presidente Paola Rovellini, l’evento promette due mesi di emozioni per tutti i gusti. Si apre il sipario il 16 luglio con "Alberi", uno spettacolo che già si preannuncia imperdibile, inaugurando un’edizione ricca di sorprese e talento.

