La forza di chi investe | L’online è un problema ma non bisogna mollare

La forza di chi investe online non si misura solo dai successi, ma dalla caparbietà di affrontare ogni sfida, anche quando il problema sembra insormontabile. Alioscia Taccola, con oltre trent’anni di esperienza nel mondo del lavoro, ha trasformato la sua passione in una carriera imprenditoriale. Nel 2013, ha dato vita a un progetto che riflette il suo spirito e la sua determinazione, dimostrando che con impegno e cuore, nulla è impossibile.

Ha mosso i primi passi nell’ambiente più di trent’anni fa, iniziando come dipendente nei negozi di abbigliamento, e cominciando, così, a capire, a vivere e ad amare il suo lavoro. E, con lo stesso amore, impegno, sacrificio, e con la stessa passione con cui ci si approccia alle nuove esperienze,carichi di aspettative e speranze, Alioscia Taccola ha aperto, nel 2013, all’angolo che fa da intermezzo tra via Ugo Foscolo e via Garibaldi, là dove, una volta, era considerato il salotto buono del commercio viareggino, il suo negozio di abbigliamento, Easy Shop. Portando avanti, in tutti questi anni, tra difficoltà e pandemie, un commercio fatto, a dispetto dell’online, di persone e fiducia. 🔗 Leggi su Lanazione.it