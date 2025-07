Dalla collana con i charms alla cintura maschile dagli occhiali rétro ai sandali borchiati

cadere nella monotonia, perdendo così l'opportunità di esprimere la propria personalità attraverso dettagli unici e accessori distintivi. Scopri come arricchire il classico nero estivo con tocchi di stile che catturano sguardi e riflettono ogni mood.

Anche con il caldo di queste settimane è davvero difficile rinunciare al fascino del classico abito nero estivo passepartout. Ovvero di quel vestito pratico, facile da indossare, perfetto in ogni situazione e super chic che dona particolarmente alla figura e che non fa mai sentire fuori posto. Non c’è niente di sbagliato nel desiderare di indossare mille volte questo capo salvagente senza tempo. Il rischio però è uno soltanto. Quello di diventare con il passare dei giorni, un po’ monotono. Per fortuna però la soluzione al problema c’è ed è molto più semplice di quanto si possa pensare. Il segreto per correre ai ripari è quello di giocare con gli accessori, aggiungendone di inaspettati oppure scommettere su quelli in grado di cambiare con un tocco soltanto silhouette o mood dell’abito stesso. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dalla collana con i charms alla cintura maschile, dagli occhiali rétro ai sandali borchiati

