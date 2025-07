Crocetti in giuria al Tour de France Sarà presidente per la seconda volta

Il conto alla rovescia è terminato: Gianluca Crocetti, il talentuoso assicuratore di Pontremoli, torna a brillare nel cuore del ciclismo internazionale. Dopo aver già guidato la giuria nel 2019, questa volta sarà presidente al Tour de France 2025, un riconoscimento di grande prestigio. La sua esperienza e passione promettono di rendere questa edizione indimenticabile. Un esempio eccellente di dedizione e successo nel mondo dello sport.

Il conto alla rovescia è finito: Gianluca Crocetti (nella foto) di Pontremoli, 56 anni, sposato con Monica e assicuratore di professione, torna protagonista sulla scena internazionale del ciclismo con un incarico di assoluto prestigio: dal 5 al 27 luglio sarà presidente della giuria al Tour de France 2025, il più celebre e importante evento ciclistico al mondo. Per Crocetti non è la prima volta al vertice di una corsa così prestigiosa. Nel 2019 aveva già rivestito il ruolo di presidente di giuria proprio al Tour. Non solo. Ha preso parte come componente della giuria ai Giochi Olimpici di Parigi dello scorso anno e a quelli di Rio del 2016.