Giù le emissioni del 90% in 15 anni

Nel cuore delle sfide climatiche, l’Europa si prepara a un cambiamento radicale, con obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni del 90% in soli 15 anni. Il piano di Bruxelles apre alle opportunità di acquistare crediti da Paesi extra Ue che avanzano nella decarbonizzazione, sfidando le resistenze critiche. Dal 2040, cambiare la caldaia diventa obbligatorio: un passo decisivo verso un futuro più sostenibile. Continua a leggere per scoprire come l’Europa si sta preparando a questa rivoluzione verde.

Il piano di Bruxelles: possibile comprare crediti da Paesi extra Ue che decarbonizzano. Respinte le obiezioni dei critici, guidati da Macron. Dal 2040 si dovrà cambiare caldaia.

