La tecnologia a misura di bambino Un robot per amico al Centro Verga

La tecnologia diventa un alleato prezioso per i più piccoli, portando sorrisi e speranza in corsia. Il Rotary Club Villa Reale ha donato quattro innovativi robot Miko3 al Centro Maria Letizia Verga, creando un ponte tra mondo digitale e cura pediatrica. Questi mini robot non solo intrattengono, ma favoriscono anche la collaborazione tra bambini e adulti, rivoluzionando l’esperienza dei piccoli pazienti. L’idea, di Barbara, dimostra come l’innovazione possa trasformare la medicina in un gesto di affetto e vicinanza.

Un robot per (A)Miko in corsia. Il Rotary Club Villa Reale ha donato quattro mini robot, denominati Miko3, al Centro Maria Letizia Verga, la struttura nell'ambito dell' Irccs San Gerardo che si occupa di leucemie e tumori del sangue nei bambini. Gli apparecchi sono piaciuti subito ai bimbi dai 6 ai 9 anni e hanno stimolato la collaborazione immediata tra grandi e piccoli, con grande soddisfazione di medici ed educatori. L'idea è stata di Barbara Ferrari, past president da qualche giorno del Rotary Villa Reale, che ha realizzato il service nel suo anno di mandato presidenziale. "La mia linea guida era di occuparmi dei giovani - spiega Ferrari - fra tecnologia e futuro.

