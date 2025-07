Genova bullizzato in chat dai compagni di classe Quattordicenne salvato dai professori

A Genova, un quattordicenne vittima di bullismo in chat dai compagni di classe ha ricevuto l’intervento tempestivo dei professori e delle autorità. Dopo aver deciso di cambiare scuola e abbandonare gli studi, la polizia postale è intervenuta per tutelare il giovane, acquisendo i messaggi e coinvolgendo il gruppo per sensibilizzare sulla gravità di questi comportamenti. Un passo importante verso una scuola più sicura e rispettosa per tutti.

