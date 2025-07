Morte di Lorenzo | indagato un automobilista

Una tragedia scuote Brugnetto: la morte di Lorenzo Perugini, 33 anni, in un incidente lungo la provinciale Corinaldese, ha portato all’indagine su un automobilista di 47 anni residente a Senigallia. La dinamica dell’incidente, ancora sotto esame, sembra coinvolgere una collisione tra il motociclista e una Bmw X2, culminata in un incendio devastante. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità delle parti coinvolte.

C'è un indagato per l'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa, lungo la provinciale Corinaldese, a Brugnetto, e costato la vita al 33enne di Corinaldo Lorenzo Perugini. E' il conducente della Bmw X2, un 47enne residente a Senigallia, contro cui il motociclista avrebbe impattato per primo, in prossimità di una semicurva e prendendo poi fuoco. Il fascicolo aperto dal pubblico ministero Rosario Lioniello è per omicidio stradale, un atto dovuto per effettuare tutti gli accertamenti del caso che potrebbero portare anche a una archiviazione. La dinamica dell'incidente, dove per i rilievi di leggi è intervenuta la polizia locale di Senigallia, è ancora in fase di ricostruzione e stando alla posizione dei veicoli coinvolti (tre automobili e la moto Ducati della vittima), ai danni riportati e alle dichiarazioni dei testimoni rimasti interessati dal sinistro, sembra che la moto di Perugini andava a forte velocità (in direzione monti) e abbia invaso l'opposta corsia di marcia dove ha trovato la Bmw (che procedeva in direzione mare).