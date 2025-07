Cassazione tutela per l' Ufficio del Massimario | l' ultima mossa delle toghe rosse

L’ultima mossa delle toghe rosse mette al centro la tutela dei magistrati dell’Ufficio del Massimario e della Cassazione, sollevando nuovamente il dibattito sulla loro autonomia. Con un documento appena depositato, consiglieri togati e laici Roberto Romboli, Michele Papa ed Ernesto Carbone chiedono al Csm di aprire una pratica in risposta alle polemiche sul recente rapporto sul decreto Sicurezza. Il coinvolgimento del ministro Nordio aggiunge ulteriori sfumature a questa intricata vicenda, che potrebbe segnare un punto di svolta nel delicato equilibrio tra politica e giustizia.

Una tutela per i magistrati dell'Ufficio del Massimario e del ruolo della Cassazione: con un documento appena depositato i consiglieri togati e i laici Roberto Romboli, Michele Papa ed Ernesto Carbone hanno chiesto al Csm di aprire una pratica dopo le polemiche relative alla recente relazione sul decreto Sicurezza. Nelle scorse ore il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato da Il Messaggero, ha definito il parere dell'Ufficio del Massimario come uno "sgarbo" al Colle. "La Cassazione, come supremo organo giurisdizionale, non ha detto proprio nulla, e se lo avesse detto, senza esser investita di un ricorso, avrebbe commesso un sacrilegio - ha spiegato-. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it