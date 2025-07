Demografia anziani lavoro Azzardi per il futuro

L'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo, con implicazioni profonde su economia, sanità e sostenibilità sociale. Nonostante le evidenze siano chiare da decenni, spesso preferiamo chiudere gli occhi di fronte a questa realtà. È il momento di affrontare il futuro con consapevolezza e azioni concrete, perché solo così potremo costruire un domani più equo e resiliente.

Ci sono alcune cose che sappiamo con chiarezza da diversi decenni anche se, vista la drammaticità delle loro conseguenze, peraltro già lampanti, preferiamo non vederle o comunque ignorarne il peso. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Demografia, anziani, lavoro. Azzardi per il futuro

In questa notizia si parla di: demografia - anziani - lavoro - azzardi

Demografia, anziani, lavoro. Azzardi per il futuro; Anziani: ritorno al lavoro?; L'invecchiamento della popolazione può anche portare sviluppo.

Demografia, anziani, lavoro. Azzardi per il futuro - Pensione anticipata per chi ha figli, diritto di voto ai minori di 18 anni (con l’esercizio ai genitori), divieto di responsabilità esecutive per gli ultrasettantenni. Da ilfoglio.it

Censis-Confcooperative, nel lavoro più anziani meno giovani - Confcooperative, nel lavoro più anziani meno giovani In 10 anni 3 milioni in più di over 50, - Come scrive ansa.it