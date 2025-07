La fisica? Si impara con le moto e senza differenze di genere

La fisica diventa emozionante e accessibile attraverso le moto: un modo coinvolgente per scoprire i segreti della scienza senza differenze di genere. Il progetto Fisica in Moto di Fondazione Ducati e Lenovo porta gli studenti nel cuore dell’azione, unendo teoria e pratica in un’esperienza stimolante e creativa. Perché imparare facendo è il modo migliore per accendere la passione per le STEM!

Il progetto Fisica in Moto di Fondazione Ducati e Lenovo punta ad avvicinare gli studenti alle materie Stem in modo pratico, stimolando un apprendimento creativo.

