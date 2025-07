Sacro cuore cento anni di colonia Il mare per vincere la tubercolosi

Nel 1923, la lotta alla tubercolosi si fa strada tra le onde e il vento di Pesaro, dando vita a una colonia che offre speranza ai più piccoli. L'Elioterapica antitubercolare rappresenta un faro di salute e rinascita, estendendo i propri benefici anche ai bambini dell’Umbria senza accesso al mare. Ma per affrontare questa sfida, occorre il cuore e la dedizione di uomini e donne. Ed è così che monsignor Bonaventura Porta chiede aiuto a monsignor Carlo Liviero, avviando un’importante collaborazione.

