Ultima chiamata per i Cccp | È un cerchio che si chiude

Ultima chiamata per i CCCP: 200, un cerchio che si chiude. In un mondo dove il canto delle sirene tenta di distrarci, la devozione popolare e l’esperienza devono essere il nostro porto sicuro, non un naufragio. La voglia di ripartire in tour, con il desiderio di un grande ritorno, non ha fatto giustizia a Giovanni Lindo Ferretti, Zamboni, Annarella e Fatur, pronti a riscattarsi questa sera al Castello di...

A volte bisognerebbe resistere al canto delle sirene. Perché devozione popolare ed esperienza dovrebbero essere il porto, non il naufragio, di una vita nobile. L’idea di ripartire in tour, allettati dal desiderio di concedersi un giro d’onore con congruo cachet, non ha reso giustizia a Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, costretti a rimodulare alcune date del cammino che stasera li porta al Castello di Legnano per l’unico show lombardo del loro Cccp - Ultima Chiamata. "Un concerto cerimonia perché per un commiato come si deve, vero e profondo, c’è bisogno di tempo – ha raccontato Ferretti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultima chiamata per i Cccp: "È un cerchio che si chiude"

In questa notizia si parla di: ultima - cccp - chiamata - cerchio

Tappa a Napoli per "Ultima Chiamata", il tour finale dei CCCP – Fedeli Alla Linea - Preparati a vivere un’estate indimenticabile: i leggendari CCCP – FEDELI ALLA LINEA tornano con il loro tour finale, "Ultima Chiamata".

Ultima chiamata per i Cccp: È un cerchio che si chiude; CCCP, parte da Roma l’Ultima Chiamata: tutte le date del tour; I CCCP chiudono il cerchio: «Questa è l’Ultima Chiamata, altre non ce ne saranno».

Ultima chiamata per i Cccp: "È un cerchio che si chiude" - A Taormina, ultima data, saremo a 0, una sorta di cerchio che si chiude. Si legge su ilgiorno.it

CCCP all’ultima chiamata: “Rivoluzionari? Non significa più nulla” - Con la reunion annunciata nemmeno due anni fa avevano riallacciato le fila di un discorso interrotto all’inizio degli anni ’90. Segnala msn.com