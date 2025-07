Pentathlon grandi ambizioni per i 6 azzurri qualificati alla Finale di Coppa del Mondo di Alessandria d’Egitto

L’Italia si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nel pentathlon moderno, con sei talenti azzurri pronti a conquistare il podio nella finale di Coppa del Mondo a Alessandria d’Egitto. Con grandi ambizioni e determinazione, i nostri atleti affronteranno semifinali intense per raggiungere le finali di domenica, puntando al massimo risultato e alla gloria internazionale. Il cammino è aperto: la sfida è appena iniziata.

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio ad Alessandria d'Egitto si terrà la Finale della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: sono 72 i qualificati (36 uomini e 36 donne), con l'Italia che schiera 6 azzurri (3 uomini e 3 donne), ovvero il contingente massimo. Disputeranno le semifinali di venerdì e sabato (domenica le finali, a cui si qualificheranno in 18) Matteo Cicinelli, Roberto Micheli e Giorgio Malan tra gli uomini ed Aurora Tognetti, Beatrice Mercuri ed Alice Rinaudo tra le donne. Al sito federale hanno parlato tutti gli azzurri qualificati per la Finale. Giorgio Malan è fiducioso: " Questa prima parte di stagione è andata molto bene, sono contento.

