Lo sciopero alla Emmegi | Capannone bollente e operai in età avanzata | temperature inaccettabili

In un’industria che dovrebbe garantire sicurezza e benessere, il calore insopportabile nel capannone Emmegi di Cassano d’Adda ha portato gli operai a incrociare le braccia. Due ore di sciopero “causa caldo” sono un chiaro segnale che la situazione è ormai insostenibile. La richiesta è semplice: l’azienda deve intervenire e investire per tutelare la salute dei lavoratori, perché nessun profitto vale più della loro sicurezza.

Termometro “rovente“ nel capannone, gli operai incrociano le braccia: "Situazione intollerabile e rischio malori: l’azienda dia delle risposte e finalmente investa". Due ore di sciopero “causa caldo“ ieri mattina alla Emmegi spa di via Newton, zona industriale di Cassano d’Adda. Le sigle promotrici Fiom Cgil e Fim Cisl, protagoniste insieme alle Rsu di un braccio di ferro con i vertici aziendali che dura da settimane: "Abbiamo chiesto interventi migliorativi, non sono arrivate risposte". Una prima tranche di sciopero era stata organizzata il mese scorso, rimangono due ore da “pacchetto“ e "saranno programmate - si legge in un volantino - in base alla volontà della proprietà di aprire finalmente un confronto serio e risolutore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sciopero alla Emmegi: "Capannone bollente e operai in età avanzata: temperature inaccettabili"

