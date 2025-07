Scale mobili fuori servizio La riattivazione slitta ancora Malumori tra i pendolari

La riattivazione delle scale mobili della stazione di Saronno continua a essere al centro dell’attenzione, con la nuova data fissata per giovedì 31 luglio. Dopo mesi di attese e annunci rimandati, i pendolari sperano finalmente di vedere risolti i disagi, ma un nuovo rinvio ha alimentato frustrazione e malumori tra gli utenti abituali. La pazienza dei cittadini è ormai messa a dura prova, lasciando spazio a molte domande e poche risposte.

È fissata a giovedì 31 luglio la nuova data per la riattivazione delle scale mobili della stazione di Saronno. Una delle più attese è quella che collega il sottopasso alla banchina tra i binari 6 e 7, fuori servizio da novembre 2023. La novità è comparsa nelle ultime ore su un nuovo cartello che ha sostituito il precedente, che indicava come data 30 giugno. Un cambio che ha suscitato malumori tra i pendolari, al punto che qualcuno ha ironicamente modificato a penna il 2025 in 2035. "Da utente non so se mi sento più arrabbiato per la saracinesca che chiude la scala da mesi e mesi – racconta un pendolare – o da questi continui cartelli che annunciano una scadenza per la riattivazione e poi la cambiano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scale mobili fuori servizio. La riattivazione slitta ancora. Malumori tra i pendolari

