Piceno d’Autore festival al via A Monteprandone arrivano Gianrico Carofiglio e Vito Mancuso

Il Festival Piceno d’Autore torna a Monteprandone con un ricco calendario di eventi che promette di coinvolgere e stimolare il pubblico. Tra gli ospiti di punta, Gianrico Carofiglio e Vito Mancuso, portatori di riflessioni profonde su temi di attualità e cultura. Con l’originale tema “Dialogo tra razionalità, giustizia e...”, l’edizione 2023 si preannuncia come un’occasione imperdibile per confrontarsi con menti brillanti e pensieri innovativi. Non perdere questa straordinaria esperienza letteraria.

Gianrico Carofiglio, avvocato, scrittore, politico e Vito Mancuso filosofo e teologo saranno a Monteprandone, rispettivamente l’8 luglio e 27 luglio, alle ore 21,30, ospiti del Festival letterario ‘Piceno d’Autore’, ‘firmato da Mimmo Minuto de ‘I luoghi della scrittura’, dal comune di Monteprandone e Liberi Eventi, con il contributo del Bim Tronto, Picenambiente e Bcc del Piceno. Quest’anno ha per tema: ‘ Dialogo tra razionalità, giustizia e coscienza, voci del pensiero contemporaneo’. Il Festival si terrà in piazza San Giacomo nel borgo storico di Monteprandone. Durante la presentazione dell’evento il sindaco Sergio Loggi ha ricordato i numerosi personaggi che negli anni precedenti hanno reso grande il Festival ed ha poi espresso con grande soddisfazione l’avvio degli eventi del calendario estivo che sta facendo registrare grandi numeri in ogni appuntamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piceno d’Autore, festival al via. A Monteprandone arrivano. Gianrico Carofiglio e Vito Mancuso

