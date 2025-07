Sofidel ancora sponsor del Giro di Italia

Sofidel rinnova il suo impegno come main sponsor del Giro d’Italia, portando in piazza Orsi a Porcari un’atmosfera di festa tra aneddoti, risate e ricordi di ciclismo. Un’occasione speciale non solo per celebrare questa prestigiosa partnership, ma anche i 60 anni di storia dell’azienda, con una serata dedicata a passione e tradizione. E quando il cuore batte forte, il bello deve ancora cominciare…

Aneddoti, risate, amarcord, per una serata dedicata al ciclismo, in particolare al Giro d'Italia che ha in Sofidel, la multinazionale del settore cartario con sede a Porcari, il main sponsor, con un accordo biennale per questa edizione e la prossima, quando coinciderà nel 2026, anche il 60° anniversario della nascita dell'azienda. E' la sintesi della serata organizzata in piazza Orsi, di fronte al palazzo del Municipio di Porcari, alla presenza di tre campioni del passato come Alessandro Petacchi (22 tappe vinte nella corsa rosa), Davide Cassani, ex Ct della Nazionale e Riccardo Magrini, anch'egli ex professionista, diventato acclamatissimo per le sue telecronache dei più grandi appuntamenti ciclistici su Eurosport.

