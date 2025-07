Cena e solidarietà al Majestic con Emanuele Filiberto

Una serata all'insegna dell’eleganza e della generosità, il galà benefico al Grand Hotel Majestic ‘già Baglioni’ si preannuncia come un’occasione imperdibile per unire raffinatezza e solidarietà. Con l’onore di avere come ospite d’onore il principe Emanuele Filiberto di Savoia, questa magica cena rappresenta un’importante manifestazione di spirito filantropico. La partecipazione di personalità di spicco e sostenitori del bene renderà questa notte ancora più indimenticabile e significativa.

Sarà un esclusivo galà benefico che coniugherà raffinatezza, solidarietà e spirito filantropico, l’evento in programma sabato al Grand Hotel Majestic ‘già Baglioni’, che avrà come ospite d’onore il principe Emanuele Filiberto di Savoia, Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Organizzato dal Cavaliere di Gran Croce generale Antonio De Vita, a rendere questo galà ancor più significativo sarà poi la partecipazione di numerosi esponenti della nobiltà dell’Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino, riuniti per una causa benefica. L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto a ‘ Emergenza Casa ’, progetto dedicato a offrire un sostegno concreto alle famiglie in condizioni di grave disagio abitativo, attraverso l’impegno dell’associazione di volontariato Amici di San Petronio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena e solidarietà al Majestic con Emanuele Filiberto

In questa notizia si parla di: majestic - solidarietà - emanuele - filiberto

Cena e solidarietà al Majestic con Emanuele Filiberto.