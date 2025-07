Bergamo SunFest paella e tanta musica live | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se cercate un modo originale e divertente per trascorrere la serata, Bergamo e provincia offrono un ricco calendario di eventi imperdibili. Tra festival gastronomici, musica dal vivo, cinema all’aperto e feste a tema, c’è qualcosa per tutti i gusti. Scoprite le opportunità che rendono speciale questa estate in Bergamasca e lasciatevi conquistare dalle mille emozioni che solo questa terra può offrire. Ecco cosa fare stasera!

Bergamo SunFest, il festival della Paella valenciana & Sangria all’estivo Spritz&Burger ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte a Bergamo e a Sarnico, “90 Wonderland, grande party anni Novanta” al Revel Summer Festival di Treviglio, la sagra del pesce a Riva di Solto, i Blascover ad Almenno San Salvatore e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 3 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 18.30 alla Sala Piatti, a Bergamo (CittĂ Alta) i giovani pianisti del Politecnico delle Arti di Bergamo saranno protagonisti di un concerto organizzato nell’ambito del Progetto Schumann. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo SunFest, paella e tanta musica live: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

In questa notizia si parla di: bergamo - sunfest - paella - stasera

