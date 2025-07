Coppia nei debiti il giudice salva la casa

Una coppia in crisi finanziaria trova finalmente speranza grazie a una decisione che potrebbe cambiare le sorti di molte famiglie. Dopo otto anni di battaglie e un mutuo pesante da 140mila euro, il giudice di Urbino ha approvato un piano di ristrutturazione del debito di soli 500 euro al mese. Un esempio di giustizia e solidarietà che dimostra come anche nelle difficoltà , ci sia sempre una via d’uscita.

Otto anni per salvare la casa. Il giudice del tribunale civile di Urbino dĂ l’ok: " Debito insostenibile, colpa anche delle banche ". Lui operaio, lei impiegata in un agriturismo. Due figli, un sogno: una casa di proprietĂ . Firmarono un mutuo nel 2005 ma vent’anni dopo quel sogno si è trasformato in una zavorra da 140mila euro. Il Tribunale di Urbino, però, ha appena offerto una via d’uscita: un piano di ristrutturazione del debito da 500 euro al mese per 8 anni e 4 mesi. Poco meno di un mutuo, ma stavolta con un finale diverso. Dietro l’omologa c’è una vicenda che sa di quotidiano, piĂą che di eccezionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppia nei debiti, il giudice salva la casa

In questa notizia si parla di: casa - giudice - coppia - debiti

