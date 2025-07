Israele ha usato una bomba illegale contro il bar al-Baqa a Gaza | è un crimine di guerra

Un attacco inaccettabile a Gaza solleva nuovamente il dibattito sul rispetto delle norme internazionali. Israele, secondo un rapporto di The Guardian, avrebbe impiegato una bomba illegale contro un bar affollato, evidenziando come l’uso di armi potenti e indiscriminate possa configurarsi come crimine di guerra. La comunità globale deve intervenire per garantire responsabilità e tutela dei civili coinvolti. È il momento di fare chiarezza e chiedere giustizia.

L’esercito israeliano ha utilizzato una bomba da 500 libbre (230 chilogrammi), ÂŤarma potente e indiscriminata che genera un’onda d’urto dirompente e sparpaglia schegge su un’ampia areaÂť, nell’attacco su un obiettivo in un affollato bar sulla spiaggia di Gaza. Lo rivela la versione online del The Guardian, in base alle ÂŤproveÂť che il quotidiano britannico ha visionato. ÂŤGli esperti di diritto internazionale hanno affermato che l’uso di tali munizioni è quasi certamente illegale e potrebbe costituire un crimine di guerra Âť. Il caffè al-Baqa. I frammenti dell’ordigno trovati tra le rovine del caffè al-Baqa sono stati identificati dagli esperti di armamenti come parti di una bomba multiuso MK-82 di fabbricazione statunitense. 🔗 Leggi su Open.online

