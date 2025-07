Grillo jr il giallo della legge applicata dal pm La difesa | Pene da Codice Rosso ma non era in vigore

Nel cuore di un caso che scuote l’opinione pubblica, Grillo Jr. si trova al centro di un giallo giudiziario: la legge applicata dal PM e i dubbi sulla sua validità. La difesa sostiene che, in assenza di una normativa vigente, dovrebbero valere le norme precedenti, con come conseguenza un possibile riequilibrio delle pene. Ma cosa davvero si cela dietro questa intricata vicenda? È solo l’inizio di un dibattito che potrebbe rivoluzionare il nostro sistema giudiziario.

Secondo la difesa dovrebbero valere le norme precedenti: eventuali condanne sarebbero quindi da riequilibrare al ribasso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Grillo jr, il giallo della legge applicata dal pm. La difesa: “Pene da Codice Rosso, ma non era in vigore”

In questa notizia si parla di: difesa - grillo - giallo - legge

Enea Conti estratto Corriere.it Il giallo della morte di Pierina Paganelli si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura di Rimini – il pm Daniele Paci e gli agenti della squadra mobile – ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, il 35enne di origine senega Vai su Facebook

Violenza sessuale, Ciro Grillo: “Io innocente. A dicembre mi nasce una figlia”. Chiesti 9 anni; Processo al figlio di Beppe Grillo, il giallo del supertestimone; Processo Grillo jr, le foto di nudo in posa della ragazza ribaltano tutto. Video e chat, le prove del superconsulente.

Grillo jr, il giallo della legge applicata dal pm. La difesa: “Pene da Codice Rosso, ma non era in vigore” - Secondo la difesa dovrebbero valere le norme precedenti: eventuali condanne sarebbero quindi da riequilibrare al ribasso ... Si legge su ilsecoloxix.it

Il Codice Rosso approvato il giorno degli abusi denunciati a casa Grillo, ma non ancora in vigore - La legge presentata dall’allora ministra Giulia Bongiorno che oggi difende la giovane parte lesa nel processo per stupro di gruppo. genova.repubblica.it scrive