anche le mucche soffrono produzione del latte a picco

l’estate sta avendo sul settore lattiero-caseario, mettendo a rischio il sostentamento di migliaia di allevatori italiani. La crisi climatica si fa sentire direttamente nelle stalle, e le conseguenze potrebbero ripercuotersi su tutta la nostra filiera alimentare. È ora di trovare soluzioni sostenibili prima che sia troppo tardi.

Afa nelle stalle, scatta l’allarme degli allevatori: produzione di latte giù del 10%, costi aumentati, "i conti non quadrano più". Viaggio fra le mucche dell’hinterland con Coldiretti, stesso problema a ogni tappa, a raccontare per tutti il giovane imprenditore di Vaprio Sergio Tiraboschi, 600 bovini all’attivo. "Con queste temperature gli animali mangiano poco, bevono molto e sono meno produttivi. Stiamo con il fiato sospeso per gli effetti che questa situazione può avere", spiega. I picchi arrivano già al 15% e "la Lombardia segna circa 1 milione e ottocentomila litri di latte in meno rispetto ai periodi normali", sottolinea Coldiretti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it